Главная Новости Дороги и транспорт К Новому году у жителей Северной Салтовки будет троллейбус до метро
14.11.2019  17:01   

К Новому году у жителей Северной Салтовки будет троллейбус до метро

Опоры для нового троллейбусного маршрута на Северную Салтовку уже установлены.


// city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 14 ноября, директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, на 75% из них смонтированы кронштейны. Сейчас рабочие натягивают несущий трос. Первая поставка контактного провода ожидается через десять дней. Также проведен тендер и заказана подстанция, которая должна поступить в начале декабря.  

«Работы идут по графику, поэтому мы планируем, как и обещал мэр, сделать подарок жителям Северной Салтовки к Новому году», - сказал Сергей Дульфан.

Напомним, что новый маршрут соединит ст. м. «Героев Труда» и разворотный круг на ул. Натальи Ужвий. Для запуска новой троллейбусной линии необхидимо было установить около 300 опор, проложить 7,8 км контактной сети и построить тяговую подстанцию.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  троллейбус, новая линия, салтовка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.11 Дороги и транспорт Троллейбусы №25 и 36 два дня не будут ходить 03.11 Дороги и транспорт Троллейбусы по маршрутам №№ 18, 40 в понедельник 4 октября изменят направление движения. 03.11 Дороги и транспорт Троллейбусы по маршруту № 13 временно изменят направление движения.
 
 

Видео

В харьковском зоопарке новые жильцы. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 