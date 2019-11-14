К Новому году у жителей Северной Салтовки будет троллейбус до метро

Опоры для нового троллейбусного маршрута на Северную Салтовку уже установлены.
Как сообщил сегодня, 14 ноября, директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, на 75% из них смонтированы кронштейны. Сейчас рабочие натягивают несущий трос. Первая поставка контактного провода ожидается через десять дней. Также проведен тендер и заказана подстанция, которая должна поступить в начале декабря.
«Работы идут по графику, поэтому мы планируем, как и обещал мэр, сделать подарок жителям Северной Салтовки к Новому году», - сказал Сергей Дульфан.
Напомним, что новый маршрут соединит ст. м. «Героев Труда» и разворотный круг на ул. Натальи Ужвий. Для запуска новой троллейбусной линии необхидимо было установить около 300 опор, проложить 7,8 км контактной сети и построить тяговую подстанцию.
Повышенный эмоциональный фон способен сделать этот день ярким и запоминающимся. Вечер хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Порывы ветра до 15-24 м/с.
К ежегодно отмечаемым 14 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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