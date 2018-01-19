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19.01.2018  16:15   

Что будет с долларом: прогноз экспертов

Курс доллара снова пополз вверх, за последние несколько дней он вырос до 29 гривен. Сегодня в обменниках Харькова за один американский просили от 28 гривен 90 копеек до 29 гривен 10 копеек.


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По словам экспертов, такое стремительное подорожание американской валюты произошло из-за эффекта толпы. Люди массово начали скупать американские зеленые, от того и курс его начал расти. Плюс свое сыграли макроэкономические показатели.
 
«В бюджете на этот год заложен курс доллара - 29,3. А это означает, что средний курс доллара в течение всего этого года будет на этой отметке. То есть он может быть и 33 может быть и 28, и 32. То есть он будет колебаться вокруг этой точки. Эта проблема она очевидна для всех. Я думаю, что этот ажиотаж  такого резкого эффекта толпы, вот мы его сейчас и наблюдаем. Будет небольшой откат, но ожидать того, что опять будет 27 в следующем году, не стоит», - информирует экономист Сергей Беренда.
 
Мечтать о долларе за 27 гривен и менее не стоит, отмечают эксперты, по ряду конкретных причин. А тут и девальвация гривны, в прошлом году она была на отметке 7%. Кроме того, немалую роль в формировании курса играет и частичный дефицит валюты. Экспортеры сейчас замерли в ожидании, чтобы продать доллар по выгодной для себя цене. Поскольку гривна ослабится, специалисты советуют аккумулировать свои сбережения в иностранной валюте.
 
Напомним, наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 января.
 
Тэги:  доллар, гривна, курс, харьков
 
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