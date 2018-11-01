Государство компенсирует харьковчанам часть долгов предприятий-банкротов по зарплатам

Суммарно долг предприятий-банкротов перед харьковчанами превысил уровень прошлого года и «пробил» психологический барьер в 80% от четверти миллиарда суммарных долгов региональных работодателей.
Не успел гарант подписать Кодекс по процедуре банкротства, как чиновники опомнились и решили позаботиться об интересах работников неплатежеспособных предприятий. Им согласились выплатить часть задолженности по зарплате за счет государства.
Такие предложения содержит законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя», который обнародовало Министерство социальной политики.
По данным регионального Госстата, На 1 октября 2018 общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 262,0 млн.грн, из нее только 39,2 млн.грн приходилось на экономически активные предприятия. Основную часть долга образовано в г. Харькове (74,9%).
Инициатива предусматривает несколько направлений защиты интересов работников.
В частности, это обязательства начислить пеню за каждый день задержки зарплаты, а также право человека временно прекратить работу, если задержка с выплатой превысит 15 дней.
Кроме того, государство берет на себя обязанность по выплате компенсации в размере трех среднемесячных зарплат, если уже возбуждено дело о банкротстве работодателя.
Однако сумма не должна превышать 12 минимальных зарплат по состоянию на 1 января соответствующего года. На это, считают в ведомстве, понадобится не более чем 100 млн грн. в год. Правда, такой порядок будет распространяться только на новые долги. К тому же работнику нужно будет обратиться с соответствующим заявлением в региональное отделение Гоструда.
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