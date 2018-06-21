«Харьковводоканалу» закупят технику для ремонта без разрытий

Специальную технику нового поколения для устранения аварий на сетях водоснабжения и водоотведения планируется закупить для КП «Харьковводоканал».
Об этом в ходе рабочей поездки на Городские очистные сооружения водоотведения №1 сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
В рамках мероприятия мэр ознакомился с техникой, закупленной на предприятии в прошлом году, в числе которых - экскаватор-погрузчик, современная илососная машина, электротехническая лаборатория и прочие.
Как отметил заместитель директора Комлекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Игорь Вороненко, автопарк предприятия обновляется регулярно, но спецтехники все равно не хватает.
«Наше предприятие выполняет большие объемы работ на сетях водоснабжения и водоотведения, поэтому мы постоянно нуждаемся в спецтехнике и новом оборудовании», - отметил Игорь Вороненко.
В свою очередь Геннадий Кернес сообщил, что уже в этом году за бюджетные средства для предприятия будет приобретена необходимая техника. «Это будет техника нового поколения, которая даст возможность без разрытий менять коммуникации. Также на предприятии будут применять современные материалы – трубы из сшитого полиэтилена. И самое главное - это позволит проводить ремонтные и аварийные работы очень чисто, аккуратно и в срок», - сказал городской голова.
Напомним, в 2016 году для КП «Харьковводоканал» было закуплено 19 единиц новой техники, среди них - 9 экскаваторов JCB и 10 специальных аварийно-ремонтных автомобилей. В 2017 году автопарк предприятия пополнился еще на 23 единицы техники.
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