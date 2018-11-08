08.11.2018 13:11

Теплом обеспечено 98% домов харьковчан

К теплоснабжению подключен почти весь коммунальный жилой фонд.



//dozor.kharkov.ua

В настоящее время в Харькове тепло подается в 98% жилого фонда коммунальной формы собственности.



Об этом сообщили в диспетчерской КП «Харьковские тепловые сети».

По данным тепловиков, на 8:00 8 ноября в городе теплом обеспечены 99% домов ЖСК и ОСМД, 100% - ведомственного жилого фонда и общежитий. Также тепло подается на 99% объектов соцкультбыта, за исключением двух учреждений здравоохранения.



Как сообщили в КП «ХТС», на местах возникновения дефектов теплосетей работают ремонтные бригады тепловиков.



Напомним, Харьковский городской голова Геннадий Кернес поручил завершить подачу тепла во все жилые дома до конца этой рабочей недели, а потом в кратчайшие сроки обеспечить и горячее водоснабжение во всех районах города.