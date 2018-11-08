Теплом обеспечено 98% домов харьковчан

К теплоснабжению подключен почти весь коммунальный жилой фонд.
В настоящее время в Харькове тепло подается в 98% жилого фонда коммунальной формы собственности.
Об этом сообщили в диспетчерской КП «Харьковские тепловые сети».
По данным тепловиков, на 8:00 8 ноября в городе теплом обеспечены 99% домов ЖСК и ОСМД, 100% - ведомственного жилого фонда и общежитий. Также тепло подается на 99% объектов соцкультбыта, за исключением двух учреждений здравоохранения.
Как сообщили в КП «ХТС», на местах возникновения дефектов теплосетей работают ремонтные бригады тепловиков.
Напомним, Харьковский городской голова Геннадий Кернес поручил завершить подачу тепла во все жилые дома до конца этой рабочей недели, а потом в кратчайшие сроки обеспечить и горячее водоснабжение во всех районах города.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, слабый гололед. С самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков.
К ежегодно отмечаемым 8 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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