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08.11.2018  13:11   

Теплом обеспечено 98% домов харьковчан

К теплоснабжению подключен почти весь коммунальный жилой фонд.


//dozor.kharkov.ua

В настоящее время в Харькове тепло подается в 98% жилого фонда коммунальной формы собственности.

Об этом сообщили в диспетчерской КП «Харьковские тепловые сети».
По данным тепловиков, на 8:00 8 ноября в городе теплом обеспечены 99% домов ЖСК и ОСМД, 100% - ведомственного жилого фонда и общежитий. Также тепло подается на 99% объектов соцкультбыта, за исключением двух учреждений здравоохранения.

Как сообщили в КП «ХТС», на местах возникновения дефектов теплосетей работают ремонтные бригады тепловиков.

Напомним, Харьковский городской голова Геннадий Кернес поручил завершить подачу тепла во все жилые дома до конца этой рабочей недели, а потом в кратчайшие сроки обеспечить и горячее водоснабжение во всех районах города.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, обеспечение теплом, харьков, отопительный сезон
 
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