Каждый сотый харьковчанин при получении субсидии подавал неправдивые сведения - отчет ХГС

С целью выявления несоответствий было проведено 43 000 проверок.
По состоянию на 01.10.2018 получают субсидию 106,6 тыс. семей харьковчан, или 20,4% от количества семей в городе (на 01.10.2017 года - 35,7%). – сообщается в отчете департаментов Харьковского городского совета.
Согласно Основным показателям экономического и социального развития г. Харькова за 9 месяцев 2018 г., всего, по состоянию на 01.10.2018, субсидию государственной соц-помощи малообеспеченным семьям и семьям с детьми получает почти в 3 раза меньше субсидиантов ( 85,1 тыс. семей против 247,1 тыс.) чем в прошлом году.
Службами различного уровня было проведено более 43 тыс. обследований семей с целью подтверждения их права на назначение помощи и субсидий.
За время обследования было осуществлено более 59,9 тыс. проверок достоверности информации о доходах и имущественном состоянии получателей помощи и субсидий.
В результате проверок было выявлено 549 случаев предоставления неполной или недостоверной информации.
По возможности посвятите день своим собственным делам и потребностям, в том числе шоппингу, фитнесу и другим приятным и полезным занятиям.
Суббота по инерции будет малооблачной и местами солнечной, а в воскресенье синоптики обещают Харькову первый снег.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
влажн.:
давл.:
ветер: