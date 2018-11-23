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23.11.2018  17:10   

Каждый сотый харьковчанин при получении субсидии подавал неправдивые сведения - отчет ХГС

С целью выявления несоответствий было проведено 43 000 проверок.


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По состоянию на 01.10.2018 получают субсидию 106,6 тыс. семей харьковчан, или 20,4% от количества семей в городе (на 01.10.2017 года - 35,7%). – сообщается в отчете департаментов Харьковского городского совета.

Согласно Основным показателям экономического и социального развития г. Харькова за 9 месяцев 2018 г., всего, по состоянию на 01.10.2018, субсидию государственной соц-помощи малообеспеченным семьям и семьям с детьми получает почти в 3 раза меньше субсидиантов ( 85,1 тыс. семей против  247,1 тыс.) чем  в прошлом году.

Службами различного уровня было проведено более 43 тыс. обследований семей с целью подтверждения их права на назначение помощи и субсидий.

За время обследования было осуществлено более 59,9 тыс. проверок достоверности информации о доходах и имущественном состоянии получателей помощи и субсидий.

В результате проверок было выявлено 549 случаев предоставления неполной или недостоверной информации.

Источник:   ХГС
 Тэги:  субсидия, харьков, департамент горсовет, сведения, ошибка, проверка
 
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