Коммунальщики города ликвидировали повреждение на водопроводе

Повреждение на магистральном трубопроводе по улице Гвардейцев-Широнинцев, 81, которое возникло с утра, устранено.
Сегодня как никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств, которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Вторник обещает быть не по-апрельскому жарким и без существенных осадков. Утро будет солнечной, затем небо затянется облаками.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
влажн.:
давл.:
ветер: