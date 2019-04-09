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09.04.2019  13:51   

Коммунальщики города ликвидировали повреждение на водопроводе

Повреждение на магистральном трубопроводе по улице Гвардейцев-Широнинцев, 81, которое возникло с утра, устранено.


//objectiv.tv
Как сообщает МГ Объектив, ремонтные работы по ликувидации повреждения продлятся до ночи.
 
Вода более не заливает территорию.
 
Работниками КП “Харьковводоканал” было перекрыто водоснабжение в нескольких домах, точное число которых неизвестно. 
 
По словам комунальщиков, вода в домах харьковчан появится сегодня ночью.
 
Напомним, что магистральный трубопровод прорвало на ул. Гвардейцев-Широнинцев, 81. Воду жителям будут подвозить цистернами.
Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  коммунальщики, порыв, харьков
 
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