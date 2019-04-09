09.04.2019 13:51

Коммунальщики города ликвидировали повреждение на водопроводе

Повреждение на магистральном трубопроводе по улице Гвардейцев-Широнинцев, 81, которое возникло с утра, устранено.



//objectiv.tv

Как сообщает МГ Объектив, ремонтные работы по ликувидации повреждения продлятся до ночи.

Вода более не заливает территорию.

Работниками КП “Харьковводоканал” было перекрыто водоснабжение в нескольких домах, точное число которых неизвестно.

По словам комунальщиков, вода в домах харьковчан появится сегодня ночью.

Напомним, что магистральный трубопровод прорвало на ул. Гвардейцев-Широнинцев, 81. Воду жителям будут подвозить цистернами.