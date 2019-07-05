Коммунальщики вывели спецтехнику на улицы города

320 единиц специализированной техники КП «Харьковводоканал» работает 5 июля на улицах города.
Вся техника находится в исправном состоянии, оборудование полностью подготовлено для проведения ремонтных и профилактических работ, ликвидации аварий на объектах водоснабжения и водоотведения города.
Напомним, за прошедшие сутки бригады КП «Харьковводоканл устранили 18 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Симпатии окружающих можно обратить себе на пользу.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Без осадков.
Интересно, что первых в мире «туристов» развлекали подобным образом, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.
влажн.:
давл.:
ветер: