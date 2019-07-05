05.07.2019 13:03

Коммунальщики вывели спецтехнику на улицы города

320 единиц специализированной техники КП «Харьковводоканал» работает 5 июля на улицах города.



//vodokanal.kharkov.ua

Вся техника находится в исправном состоянии, оборудование полностью подготовлено для проведения ремонтных и профилактических работ, ликвидации аварий на объектах водоснабжения и водоотведения города.

Напомним, за прошедшие сутки бригады КП «Харьковводоканл устранили 18 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.