08.06.2018 18:29

Специалисты проверили пляжи Харькова: готов принять отдыхающих только один

Готовы ли пляжи для отдыха харьковчан? Теперь, после длительных проверок, специалисты готовы ответить на этот вопрос. А ответ таков - для купания в городе пока пригоден только один пляж.



СтройОбзор

Сергей Колосовский, начальник управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьковской области:

«Единственный пляж, который уже полностью готов, – это на Журавлевке, он стандартный, самый большой наш пляж отдыха».



На всех остальных пляжах были выявлены определенные недостатки и, как отмечают специалисты, они должны пройти дополнительную проверку.



А вот со спасательными пунктами в городе все в порядке. Их 11-ть и они все оснащены всем необходимым оборудованием.



Что касается детских оздоровительных лагерей в области, то из 10 пляжей полностью готовыми к купанию эксперты признали только три. Поэтому руководителям лагерей были переданы акты с выявленными недостатками.



Как отмечают чрезвычайники, устранение нарушений пока продолжается. Кроме того, областной лабораторный центр еще с начала мая отобрал двести проб воды. На двух пляжах обнаружили превышение нормы бактерий кишечной палочки.



Неля Новицкая, заведующая отделением организации санитарно-гигиенических исследований Харьковского областного лабораторного центра:

«Эти пробы воды были отобраны на пляжах города Балаклеи – это городской пляж на реке Ляховка и детский пляж на реке Балаклейка. Пробы воды были зарегистрированы по показателю содержания лактозо-положительных кишечных палочек».



А на городских пляжах качество воды, отмечают специалисты, не вызывает никаких опасений. Сейчас вода отвечает всем нормам. Именно такие проверки будут проводиться в течение купального сезона два раза в месяц.



На официальном портале лабораторного центра появилась интерактивная карта пляжей, на которых не рекомендуется купаться. Ее будут регулярно обновлять.



Кроме того, чрезвычайники еще раз напоминают харьковчанам быть осмотрительными и отдыхать только в тех местах, где оборудован специальный спасательный пункт.