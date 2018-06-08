Специалисты проверили пляжи Харькова: готов принять отдыхающих только один

Готовы ли пляжи для отдыха харьковчан? Теперь, после длительных проверок, специалисты готовы ответить на этот вопрос. А ответ таков - для купания в городе пока пригоден только один пляж.
Сергей Колосовский, начальник управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьковской области:
«Единственный пляж, который уже полностью готов, – это на Журавлевке, он стандартный, самый большой наш пляж отдыха».
На всех остальных пляжах были выявлены определенные недостатки и, как отмечают специалисты, они должны пройти дополнительную проверку.
А вот со спасательными пунктами в городе все в порядке. Их 11-ть и они все оснащены всем необходимым оборудованием.
Что касается детских оздоровительных лагерей в области, то из 10 пляжей полностью готовыми к купанию эксперты признали только три. Поэтому руководителям лагерей были переданы акты с выявленными недостатками.
Как отмечают чрезвычайники, устранение нарушений пока продолжается. Кроме того, областной лабораторный центр еще с начала мая отобрал двести проб воды. На двух пляжах обнаружили превышение нормы бактерий кишечной палочки.
Неля Новицкая, заведующая отделением организации санитарно-гигиенических исследований Харьковского областного лабораторного центра:
«Эти пробы воды были отобраны на пляжах города Балаклеи – это городской пляж на реке Ляховка и детский пляж на реке Балаклейка. Пробы воды были зарегистрированы по показателю содержания лактозо-положительных кишечных палочек».
А на городских пляжах качество воды, отмечают специалисты, не вызывает никаких опасений. Сейчас вода отвечает всем нормам. Именно такие проверки будут проводиться в течение купального сезона два раза в месяц.
На официальном портале лабораторного центра появилась интерактивная карта пляжей, на которых не рекомендуется купаться. Ее будут регулярно обновлять.
Кроме того, чрезвычайники еще раз напоминают харьковчанам быть осмотрительными и отдыхать только в тех местах, где оборудован специальный спасательный пункт.
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
влажн.:
давл.:
ветер: