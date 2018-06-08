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08.06.2018  18:29   

Специалисты проверили пляжи Харькова: готов принять отдыхающих только один

Готовы ли пляжи для отдыха харьковчан? Теперь, после длительных проверок, специалисты готовы ответить на этот вопрос. А ответ таков - для купания в городе пока пригоден только один пляж.


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Сергей Колосовский, начальник управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьковской области:
«Единственный пляж, который уже полностью готов, – это на Журавлевке, он стандартный, самый большой наш пляж отдыха».

На всех остальных пляжах были выявлены определенные недостатки и, как отмечают специалисты, они должны пройти дополнительную проверку.

А вот со спасательными пунктами в городе все в порядке. Их 11-ть и они все оснащены всем необходимым оборудованием.

Что касается детских оздоровительных лагерей в области, то из 10 пляжей полностью готовыми к купанию эксперты признали только три. Поэтому руководителям лагерей были переданы акты с выявленными недостатками.

Как отмечают чрезвычайники, устранение нарушений пока продолжается. Кроме того, областной лабораторный центр еще с начала мая отобрал двести проб воды. На двух пляжах обнаружили превышение нормы бактерий кишечной палочки.

Неля Новицкая, заведующая отделением организации санитарно-гигиенических исследований Харьковского областного лабораторного центра:
«Эти пробы воды были отобраны на пляжах города Балаклеи – это городской пляж на реке Ляховка и детский пляж на реке Балаклейка. Пробы воды были зарегистрированы по показателю содержания лактозо-положительных кишечных палочек».

А на городских пляжах качество воды, отмечают специалисты, не вызывает никаких опасений. Сейчас вода отвечает всем нормам. Именно такие проверки будут проводиться в течение купального сезона два раза в месяц.

На официальном портале лабораторного центра появилась интерактивная карта пляжей, на которых не рекомендуется купаться. Ее будут регулярно обновлять.

Кроме того, чрезвычайники еще раз напоминают харьковчанам быть осмотрительными и отдыхать только в тех местах, где оборудован специальный спасательный пункт.

Тэги:  пляж, харьков
 
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