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07.08.2018  14:00   

В Большой Даниловке – два случая бешенства котов

С начала августа в Киевском районе Харькова по улице Колосистой зарегистрировано 2 случая бешенства - у беспризорной и домашней кошек.


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В первом случае кошка забежала на частный двор и при попытке ее поймать покусала двух человек. Животное было помещено под ветеринарный надзор, где и скончалось.

Во втором случае повреждения пострадавшему нанесла собственная кошка.

Диагноз в обоих случаях лабораторно подтверждено Харьковским филиалом «Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы».

Напомним, по первому случаю был установлен карантин на территории Киевского района, ограниченной ул. Генерала Удовиченко, ул. Горянской, ул. Леся Сердюка и ул. Хвылевого.

Специалисты сообщили, что по состоянию на 6 августа в области зарегистрировано 66 случаев бешенства животных: в 34 кошек, 20 собак, 7 лис, 1 куницы и 4 коров.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  бешенство, харьков
 
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