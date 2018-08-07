07.08.2018 14:00

В Большой Даниловке – два случая бешенства котов

С начала августа в Киевском районе Харькова по улице Колосистой зарегистрировано 2 случая бешенства - у беспризорной и домашней кошек.



// Facebook

В первом случае кошка забежала на частный двор и при попытке ее поймать покусала двух человек. Животное было помещено под ветеринарный надзор, где и скончалось.

Во втором случае повреждения пострадавшему нанесла собственная кошка.



Диагноз в обоих случаях лабораторно подтверждено Харьковским филиалом «Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы».

Напомним, по первому случаю был установлен карантин на территории Киевского района, ограниченной ул. Генерала Удовиченко, ул. Горянской, ул. Леся Сердюка и ул. Хвылевого.



Специалисты сообщили, что по состоянию на 6 августа в области зарегистрировано 66 случаев бешенства животных: в 34 кошек, 20 собак, 7 лис, 1 куницы и 4 коров.