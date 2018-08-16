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16.08.2018  19:52   

За неделю заболело корью еще полтора десятка харьковчан

В Харькове и области - высокий уровень заболеваемости.


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Как сообщает 057.ua, со ссылкой на Областной лабораторный центр, с 1 января по 16 августа болезнь поразила 405 харьковчан и жителей области. Из них — 191 ребенок.

Среди заболевших 98 человек вакцинированы двукратно. 60 человек сделали одну прививку.

Напомним, что ранее число Харьковский областной лабораторный центр, инофрмировал, что в Харькове за июль 2018 года корью заболели более 60-ти человек.  А в Харьковской области к 1 августа болезнь подхватили 364 человека. Только за неделю вирус заразил 29 человек. Среди заболевших — 20 детей.

«В областную инфекционную больницу и районные больницы госпитализировали 362 человека. Заболевание пациентов медики оценивают как средней тяжести», — рассказала врач-эпидемиолог Харьковского областного лабораторного центра Карина Торяник.

В Харькове болезнь подхватил 151 человек.

С 9 по 16 августа корью заболели 15 человек. Из них 6 детей и один ребенок до года.

По информации Минздрава, на 1 августа 2018 года в Харьковской области насчитывалось 53258 вакцин для профилактики кори.

Источник:   057.ua
 Тэги:  корь, эпидемия, харьков, тревога, заболевание, дети
 
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