18.09.2018 15:32

В Харькове взрослые и дети болеют корью одинаково - обновленные данные по заболеванию (СТАТИСТИКА)

По обновленным еженедельным данным Государственного учреждения "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" - Харьковщина продолжает держаться уверенным «середнячком» в общегосударственной статистике заболеваемости корью, с заболеваемостью «выше средней».



//labcenter.kh.ua

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 37-ю неделю 2018 корью заболело 440 человек - 187 взрослых и 253 ребенка. Заболеваемость за последнюю неделю наблюдается на уровне предыдущей недели.

С начала года корью заболели 31 123 человека - 12 752 взрослых и 18 371 ребенок.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 6078 человек: 1906 взрослых и 4172 ребенка), Закарпатской (всего 3069 человек: 586 взрослых и 2483 ребенка), Ивано-Франковской (всего 2833 человека: 810 взрослых и 2 023 ребенка), Одесской (всего 2422 человека: 1221 взрослый и 1201 ребенок), Киеве (всего 2181 человек: 1374 взрослых и 807 детей) и Тернопольской (всего 1678 человек: 648 взрослых и 1030 детей) областях.

В Харькове и области всего болеют 442 человека, из них 231 взрослый и 211 детей (тенденция к незначительному снижению).

По таким показателям Харьковщина продолжает оставаться на 14 месте среди 28 наблюдаемых очагов.

С начала сентября наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей г.. Харькова.

По районам:, Харьковский - 142, Волчанский - 27 Дергачевский - 20 Валковский - 18 Змиевской - 13 Лозовской - 11, Купянский - 9.

Уровень заболеваемости корью в целом по области расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 16,23 на 100 тыс. населения).

Не зарегистрированы случаи кори в Балаклейском, Барвенковском, Близнюковском, Богодуховском, Боровском, Двуречанском, Зачепиловском, Кегичевском, Нововодолажском, Чугуевском районах и. Люботин.

По социальным группам населения зарегистрировано: