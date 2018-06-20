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20.06.2018  12:40   

Вадим Рабинович: В Харькове происходит позорная провокация против мэрии

Заявление председателя политической партии «За жизнь», народного депутата Украины Вадима Рабиновича.


// YouTube

На наших глазах в Харькове происходит позорная провокация, когда захватывается мэрия города, нарушается конституционный порядок в одном из крупнейших городов Украины. Вполне понятно, что все эти действия направляются и управляются из Киева. Накануне выборов осуществляется попытка погрузить страну в беспорядок гражданского противостояния и любой ценой сохранить у власти казнокрадов.

Провокаторы, уберите свои грязные руки от законно избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого поддерживает подавляющее большинство харьковчан и который показывает пример того, как строить настоящий украинский город, как экономически укреплять страну!

Партия «За жизнь» требует от СБУ, МВД и Генпрокуратуры срочно вмешаться в ситуацию и восстановить конституционный порядок, спокойствие и предоставить возможность законной харьковской власти осуществлять свои полномочия. Иначе это можно расценивать как согласие на то, что Украина больше не существует как конституционное государство, а власть в ней имеют не государственные органы, а праворадикальные группировки.

Мы требуем немедленно прекратить провокацию в Харькове, наказать виновных и не допускать в дальнейшем подобного обострения ситуации!

Мы требуем от Верховной Рады немедленного создания временной следственной комиссии, которая быстро и компетентно выяснила бы все обстоятельства событий в Харькове и беспристрастно установила, кто виноват в обострении ситуации.

Партия «За жизнь» обращается к Президенту Украины как гаранту Конституции государства с тем, чтобы он немедленно вмешался в ситуацию в Харькове и осуществил мероприятия, которые восстановили бы действие законов и Конституции в мирном, трудолюбивом украинском городе на востоке страны.

Мы твердо убеждены: попытки превратить Харьков в очередное место противостояния и войны - это величайшее преступление перед народом Украины!

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  рабинович, сессия, горсовет, харьков
 
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