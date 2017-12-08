На площади Свободы заработал открытый каток

Официальное открытие ледового катка на площади Свободы запланировано на 19 декабря, пока каток работает в тестовом режиме.
Каток работает с 9.00 до 23.00, запись на катание - каждый час. Продолжительность катания – 40 минут.
Кататься на своих коньках можно бесплатно. Прокат коньков стоит 30 гривен за один сеанс.
Также в День Святого Николая состоится открытие главной елки города (начало - в 17:00).
Новогодний ярмарочный городок, установленный на пл. Свободы, будет работать с 15 декабря до 22 января.
День прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Удачны продуманные финансовые операции, совершаемые с прицелом на будущее.
Прохладная погода и туман ожидаются в Харькове в пятницу. Осадков синоптики не обещают.
Праздник был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».
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