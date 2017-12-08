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08.12.2017  12:17   

На площади Свободы заработал открытый каток

Официальное открытие ледового катка на площади Свободы запланировано на 19 декабря, пока каток работает в тестовом режиме.


// Городской Дозор

Каток работает с 9.00 до 23.00, запись на катание - каждый час. Продолжительность катания – 40 минут.

Кататься на своих коньках можно бесплатно. Прокат коньков стоит 30 гривен за один сеанс.

Также в День Святого Николая состоится открытие главной елки города (начало -  в 17:00).

Новогодний ярмарочный городок, установленный на пл. Свободы, будет работать с 15 декабря до 22 января.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  новый год, каток, площадь свободы, харьков
 
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