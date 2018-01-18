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18.01.2018  13:46   

Крещение 2018: как лучше подойти к обряду купания и кому этого делать нельзя

По Харькову и области 19 января в местах, официально определены для купания, будут дежурить 500 спасателей. В самых массовых - установили посты, всего их будет 105.


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К обряду купания в проруби, отмечают чрезвычайники, следует подходить осторожно.
 
«Все видите, какая погода, она не способствует становлению крепкого льда, сейчас лед менее 5 сантиметров. Это говорит о том, что более чем одному человеку на лед с дистанцией вокруг 5 метров заходить нельзя, избегать обязательно массового скопления на льду. Желательно вход в прорубь там, где будет проходить обряд и непосредственно купание, чтобы вход был либо по твердому мосту, либо же просто с берега», - говорит начальник управления предотвращения чрезвычайных ситуаций Сергей Колосовский. 
 
Также во время мероприятия не нужно наклоняться вперед, чтобы не упасть. Медики советуют купаться только тем, кто здоров и закаляется, ведь это стресс и большая нагрузка на организм.
 
«Сосуды спазмируются, нагрузка на сердце возрастет и возникает риск ухудшения состояния. Если это ишемическая болезнь сердца, это может быть стенокардия или даже инфаркт, нарушения ритма. Если это гипертоническая болезнь в анамнезе, то конечно это будут кризисы или острое нарушение мозгового кровообращения. Очень осторожно к этому обряду нужно относиться пожилым людям и детям», - сообщает директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта. 
 
Также могут возникнуть проблемы со здоровьем и у тех людей, которые имеют хронические заболевания. Среди групп риска - люди с бронхитами, сахарным диабетом, перенесших вирусные инфекции, имеют кожные проблемы, и с глазами. Не советуют употреблять алкоголь. Также лучше до купания в проруби за 2-3 часа не есть, раздеваться постепенно. А уже после погружения - одеть теплую хлопчатобумажную одежду и обувь, выпить горячего чая. Всего по городу и области в этот день будут дежурить 200 бригад медиков. Поэтому в случае ухудшения самочувствия, подчеркнул Виктор Забашта, нужно сразу вызвать «скорую».
 
Напомним, список источников, где в Харькове будут святить воду на Крещение.
 
Тэги:  крещение, спасатели, харьков, обряд, купание
 
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