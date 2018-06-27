27.06.2018 12:14

На имя Геннадия Кернеса приходят поздравительные телеграммы

Харьковского городского голову Геннадия Кернеса сегодня, 27 июня, поздравляют с днем рождения.



// city.kharkov.ua

Мэру Харькова исполнилось 59 лет.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий поздравил Геннадия Кернеса с днем рождения.

На имя Геннадия Кернеса поступили многочисленные телеграммы и открытки с поздравлениями, в частности, от Вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона. «Бажаю Вам міцного здоров'я та життєвої наснаги, професійних успіхів та особистих творчих досягнень, сімейного щастя, злагоди та добробуту у Вашій оселі!» - говорится в поздравлении.

Геннадия Кернеса с днем рождения поздравили первый заместитель председателя Комитета по вопросам Регламента организационной работы Верховной Рады Украины Павел Пинзеник, глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, народные депутаты Украины Виталий Хомутынник, Владимир Кацуба, Александр Вилкул.

Также поздравления поступили от мэров украинских городов: своего коллегу поздравили Полтавский городской голова Александр Мамай, Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, Изюмский городской голова Валерий Марченко, городской голова города Кропивницкого Андрей Райкович.



В частности, в поздравлении и.о. городского головы, секретаря Луцкого городского совета Григория Пустовита отмечается: «Благодаря Вашему профессионализму, жизненному опыту и слаженной командной работе Харьков перешел на качественно новый уровень развития, завоевав авторитет современного и самобытного города. Глубоко убежден, что Ваша неистовая вера в свои силы, богатые знания и энтузиазм еще долго будут служить образцом добрых дел на благо Вашего чудесного города и Украины».