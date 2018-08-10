10.08.2018 18:42

Смерть трехлетнего малыша. Под судом - директор центра соцслужб

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении директора центра, подозреваемого в халатности, приведшей к гибели 3-летнего мальчика.



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Прокуратура Харьковской области сообщает о направлении в суд обвинительного акта в отношении директора Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи одного из районов города по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

В июле текущего года чиновнице сообщено о подозрении.



За халатное отношение к своим обязанностям, что привело к трагедии, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что по информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчакова, в начале сентября 2017 года в центр обратился гражданин с заявлением об изъятии из семьи его сестры двух малолетних детей 6 и 3 лет. Мужчина рассказал, что отец семейства систематически бьет детей.



«Однако, по данным предварительного расследования, установлено, что проверку директор центра организовала только «на бумаге». Фактически же квартиры проблемной семьи соответствующие специалисты не посещали. При этом документы по проверке составили формально - по словам матери малышей, которая информацию о насилии в семье отрицала», - рассказал А. Фильчаков.



А уже в конце того же месяца 3-летнего мальчика доставили в больницу, где от многочисленных травм и физического истощения ребенок умер.



Как выяснилось в ходе следствия, погибшего малыша и его старшего брата систематически избивал отец. При этом все происходило в присутствии матери, однако она даже не пыталась остановить издевательство.



После очередного избиения в августе 2017 у 3-летнего мальчика была сломана нога. А через несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. Ребенок перестал ходить. Но, вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал пытать ребенка. Как следствие, у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ел. Потом - впал в кому.



Даже после этого родители не обращались к врачам. Скорую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла в гости. Однако спасти мальчика не удалось.



«Согласно выводам экспертов смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, которое носило характер особого мучения и продолжалось более года», - рассказал А. Фильчаков.



Справка:



Обвинительный акт в отношении родителей погибшего мальчика сейчас находится на рассмотрении суда.



26-летней матери инкриминируется злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 УК Украины).



31-летнему отцу - пытка, умышленное нанесение телесных повреждений и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 УК Украины).



По требованию прокуратуры муж сегодня находится под стражей, а женщина под домашним арестом.