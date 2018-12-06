06.12.2018 10:01

Ледяной фонтан на Зеркальной струе засияет всеми цветами радуги

В Харькове готовят новую локацию для зимних селфи: высотой в четырнадцать метров и всех цветов радуги.



//izvestia.kharkov.ua

Харьковские коммунальщики сейчас работают над объектом в стиле «айс арт». Пока композиция из льда в процессе создания. Он, кстати, зависит от погодных условий – нужна минусовая температура.



«Учитывая опыт прошлых лет, когда инсталляция была расположена в саду Шевченко, мы решили выполнить похожую конструкцию, только уже в сквере Победы за ротондой Зеркальной струи. Инсталляция называется «Ледяной фонтан». Представляет из себя, на данный момент, металлическую конструкцию, которая со временем благодаря тому, что обеспечена бесперебойная подача воды, в морозные дни будет обрастать льдом и по итогу превратится в ледяной столб под названием «Ледяной фонтан», – рассказал главный инженер СКП «Харьковзеленстрой» Сергей Назаренко.



Наверху инсталляции, добавляет Сергей Назаренко, находится спрей-форсунка, через которую будет подаваться вода. Она, стекая с каркаса, будет замерзать и тем самым формировать фигуру. Поэтому не исключено, что она может превратиться в своеобразную ледяную елку, которая по вечерам будет светиться всеми цветами радуги. Для этого внутри конструкции разместили систему подсветки.



«Были подобраны специальные световые элементы, которые не боятся влаги. Они будут находиться внутри ледяного столба. Управляться будут при помощи аппаратуры снаружи. Там находится порядка 24 световых элементов, которые управляются с пульта. Количество программ большое - больше 100», – добавил Сергей Назаренко.



Ледяной фонтан – не единственная предновогодняя инсталляция от харьковских коммунальщиков, которыми они обещают удивить горожан в ближайшие дни. Будет более 20 объектов, которые будут подсвечиваться разными цветами, а некоторые даже с музыкальным сопровождением. Большая их часть будет расположена в центральной части города. Поэтому хороший предновогоднее настроение харьковчанам будет гарантировано.