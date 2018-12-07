07.12.2018 08:20

Харьков готовится к встрече Нового года

На площади Свободы уже смонтировали главную елку. В парке Горького заканчивают новый дизайн новогодней красавицы.



newsroom.kh.ua

Харьков готовится к главному и любимого праздника всех горожан - к Новому году. На главной площади города, площади Свободы, уже установлена ​​главная елка. Подготовка к ее установки началась еще в середине ноября. Теперь же собрали все воедино, множество ярусов, за три дня с помощью спецтехники.



Сейчас специалисты занимаются тем чтобы подсоединить все электричество 44 метровой красавицы воедино. Чтобы все сияло вовсю и дарило всем хорошее настроение.

Впереди и сведения новогоднего городка на площади Свободы. Здесь уже завезены сказочные избушки и возводится дом Снежного Дедушки.

Само открытие елки запланировано на 26 декабря в 17.00. Будут на площади гулять и в саму новогоднюю ночь. Развлечения стартуют с 23.00 и продлятся до 2 утра 1 января.

Cовсем скоро в большое сказочное королевство где будет править Дед Мороз, Снегурочка и их придворные, превратится и парк Горького.



«Оформление главной площади будет тематическим, в центре будет ёлка – наша красавица. В этом году она будет абсолютно новой. Ее украсят новыми игрушками, гирляндами. Сейчас разрабатывается дизайн, как это всё будет выглядеть окончательно, так сказать, последние штрихи наводим. Кроме того, сейчас в цехах заканчиваются работы по изготовлению новых декораций,. И уже 23 декабря мы презентуем новую праздничную площадь для всех наших гостей», – рассказал пресс-секретарь парка им. М. Горького Андрей Кравченко.



А в новогоднюю ночь гостей парка ждет развлекательная программа "Встречаем вместе Новый год". Также для посетителей подготовили другие мероприятия по случаю празднования Дня святого Николая, Нового года, Рождества Христова, а также детские развлекательные программы на время зимних каникул.