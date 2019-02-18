18.02.2019 13:57

Инспекторы по паркованию на улицах Харькова (ФОТО)

Инспекторов за работой сфотографировали пользователи соцсетей.



// Facebook

По их словам, инспекторы работают группами по три человека: один фотографирует нарушение, двое выписывают штрафную квитанцию.

Напомним, в полномочия инспекторов входит привлечение к административной ответственности за неправильные парковку и стоянку, а также контроль за размещением и функционированием площадок для платной парковки.

В зависимости от статьи Кодекса об административных правонарушениях, штрафные санкции могут составлять от 255 до 510 грн. Если машина была припаркована на платной парковке без оплаты паркоместа, то нарушитель будет оштрафован в 20-кратном размере от стоимости одного часа стоянки (сейчас - 5 грн), а также в 30-кратном размере, если парковка была осуществлена на месте для людей с инвалидностью.