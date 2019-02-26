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26.02.2019  15:49   

Завтра - сессия Харьковского городского совета

Завтра, 27 февраля, состоится сессия Харьковского горсовета.


//city.kharkov.ua
Двадцать пятая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится в среду, 27 февраля, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
 
В повестке дня - 84 вопроса и «Разное».
 
Начало сессии - в 10:00.
 
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Источник:   Городской совет
 Тэги:  горсовет, сессия, харьков
 
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