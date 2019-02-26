Завтра - сессия Харьковского городского совета

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 26 февраля Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 27 февраля На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.