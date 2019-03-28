28.03.2019 10:06

Возле Мемориала появился клумба-флаг

В этом году, как и в прошлом, городские озеленители обещают много растительных арт-объектов как на уже известных горожанам локациях, так и на новых.



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Все секреты не раскрывают, говорят все будет интересно и красиво.

Продолжат цветоводы свой эксперимент с высадкой разноцветных виол. Их первыми высадят на знаковых местах. Виолы очень хорошо себя зарекомендовали, к тому же они не боятся морозов до минус пяти градусов.



«Виолы высадят возле оперного театра, возле памятника Тараса Григорьевича Шевченко. И впервые в этом году мы её попробуем высадить на Мемориале, в форме флага. Если позволит погода, то начнём высадку на следующей неделе, – рассказал заместитель директора КП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь.

На трех заявленных объектах высадят около 100 тысяч цветов, всего же для харьковских цветников подготовили больше двух миллионов растений.

Все они дожидаются свого часа в оранжереях «Харьковзеленсртоя».

