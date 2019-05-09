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09.05.2019  12:01   

Харьковчане возложили цветы на Мемориале Славы

В честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Лесопарке прошли траурные мероприятия и поминальный молебен.


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9 мая на Мемориальном комплексе Славы прошло возложение цветов и молебен по погибшим во Второй мировой войне. К братским захоронениям и памятнику Родине-Матери пришли ветераны, представители духовенства, депутаты Верховной Рады,  руководители Харькова и Харьковского областного совета, военные, правоохранители, представители  патриотических объединений, студенты, школьники. На месте  работают полиция и спасатели, обеспечивающие безопасность людей.

«Харьковчане здесь, чтобы почтить память погибших освободителей, и всегда этот день для нас будет Днем Победы.  В моей семье принято 9 мая быть  с ветеранами,  поздравлять, общаться, и так было и будет, без постов и регалий. С праздником Победы и вечная память тем, кого нет уже с нами», - сказал после возложения цветов журналистам Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

В часовне в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», расположенной на Мемориале Славы, православные священники провели  поминальную службу по жертвам войны.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  возложение, мемориал, 9 мая, день победы, харьков
 
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