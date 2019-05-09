09.05.2019 12:01

Харьковчане возложили цветы на Мемориале Славы

В честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Лесопарке прошли траурные мероприятия и поминальный молебен.



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9 мая на Мемориальном комплексе Славы прошло возложение цветов и молебен по погибшим во Второй мировой войне. К братским захоронениям и памятнику Родине-Матери пришли ветераны, представители духовенства, депутаты Верховной Рады, руководители Харькова и Харьковского областного совета, военные, правоохранители, представители патриотических объединений, студенты, школьники. На месте работают полиция и спасатели, обеспечивающие безопасность людей.

«Харьковчане здесь, чтобы почтить память погибших освободителей, и всегда этот день для нас будет Днем Победы. В моей семье принято 9 мая быть с ветеранами, поздравлять, общаться, и так было и будет, без постов и регалий. С праздником Победы и вечная память тем, кого нет уже с нами», - сказал после возложения цветов журналистам Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

В часовне в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», расположенной на Мемориале Славы, православные священники провели поминальную службу по жертвам войны.