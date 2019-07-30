30.07.2019 14:36

Инклюзивное модельное агентство открыло курсы для участников проекта (ФОТО)

28 участников начали обучение в школе моделей первого в Украине инклюзивного модельного агентства, которое создано в Харькове.



// city.kharkov.ua

Стартовали обучающие курсы, на которых участников обучат фотопозированию, дефиле, актерскому и ораторскому мастерству, пройдут занятия по диетологии, визажу, стилистике, тренинги по самопрезентации. Обучение завершится через три месяца.

Как сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, проект «Инклюзивная мода как средство продвижения инклюзии и толерантности в городе Харькове» стал одним из победителей городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов.



«Ежегодные дни моды «Kharkiv Fashion» собирают в нашем городе известных украинских и зарубежных модельеров. Отличительной чертой стал постоянный блок показов, в которых принимают участие люди с инвалидностью. В настоящее время накопленный опыт и знания создают возможность развития в Харькове инклюзивного модельного агентства, которое будет заниматься профессиональной подготовкой моделей с инвалидностью и разработкой коллекций одежды с учетом потребностей людей с особыми возможностями. Такое агентство – первое в Украине. Инклюзивная мода станет прекрасным способом социализации и интеграции людей с инвалидностью», – отметила Виктория Грецкая-Миргородская.



По словам вице-президента общественной организации «Креавита» Елены Шингаревой, это первая в Украине школа, которая готовит профессиональных моделей с инвалидностью для участия в показах и фотосессиях.



«Задачами модельного агентства станут подготовка профессиональных моделей с инвалидностью для участия в показах моды, фотосессиях и съемках рекламы, разработка и дизайн адаптивной одежды, которая будет соответствовать модным мировым тенденциям и будет функциональной и комфортной для людей с особыми потребностями. Кроме того, в задачу агентства войдут ребрендинг стереотипа инвалидности, просветительская деятельность и создание нового типа коммуникации вокруг инвалидности», – отметила Елена Шингарева.



Выпускники школы выйдут на подиум осеннего сезона «Kharkiv Fashion 2019», который пройдет с 11 по 12 октября на Арт-заводе «Механика. Иная Земля».