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19.08.2019  18:58   

В галерее «Мистецтво Слобожанщини» проходит выставка театральной фотографии

Выставка проводился с целью популяризации театров Харькова и Харьковской области, жанра театрального фотографии, активизации творческого сотрудничества между фотографами и театрами, поддержки начинающих фотографов и содействие их профессиональному совершенствованию в жанре театральной фотографии.


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Экспозиция посвящена Дню независимости Украины и Дню города. В ней представлены 87 черно-белых и цветных фотографий трех победителей конкурса «5-я стена. Театры Харьковщины» Маргариты Корнющенко, Екатерины Погребной и Сергея Лошатинского. Харьковчане могут увидеть портреты актеров, фото представлений, работы, сделанные за кулисами, а также театральные фантазийные композиции. 

Кроме того, во время фотовыставки 20 августа состоится лекция «Люди старого Харьковского университета», а 22 августа - творческая встреча с авторами работ. Начало - в 17:00.

Вход на выставку и все мероприятия - свободный. Экспозиция будет работать до 23 августа.

Отметим, что конкурс «5-я стена. Театры Харьковщины» в 2017 году провел Областной центр культуры и искусства с целью популяризовать театры Харькова и области, жанр театральной фотографии, а также для развития сотрудничества между фотографами, театрами и поддержки начинающих фотографов. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  выставка, харьков, фото, художники, музей, династия
 
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