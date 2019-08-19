19.08.2019 18:58

В галерее «Мистецтво Слобожанщини» проходит выставка театральной фотографии

Выставка проводился с целью популяризации театров Харькова и Харьковской области, жанра театрального фотографии, активизации творческого сотрудничества между фотографами и театрами, поддержки начинающих фотографов и содействие их профессиональному совершенствованию в жанре театральной фотографии.



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Экспозиция посвящена Дню независимости Украины и Дню города. В ней представлены 87 черно-белых и цветных фотографий трех победителей конкурса «5-я стена. Театры Харьковщины» Маргариты Корнющенко, Екатерины Погребной и Сергея Лошатинского. Харьковчане могут увидеть портреты актеров, фото представлений, работы, сделанные за кулисами, а также театральные фантазийные композиции.



Кроме того, во время фотовыставки 20 августа состоится лекция «Люди старого Харьковского университета», а 22 августа - творческая встреча с авторами работ. Начало - в 17:00.



Вход на выставку и все мероприятия - свободный. Экспозиция будет работать до 23 августа.

Отметим, что конкурс «5-я стена. Театры Харьковщины» в 2017 году провел Областной центр культуры и искусства с целью популяризовать театры Харькова и области, жанр театральной фотографии, а также для развития сотрудничества между фотографами, театрами и поддержки начинающих фотографов.