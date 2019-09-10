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10.09.2019  09:08   

Харьков против наркотиков! На улицах города появились борды с номерами горячей линии

В городе продолжается кампания по борьбе с наркоманией. Сейчас на улицах начала появляться социальная информационная реклама, куда надо обращаться в случае, если вы знаете, что ваш сосед на игле, или же под подъездом есть так называемая закладка.


// izvestia.kharkov.ua

«Харьков против наркотиков! Не разрушай свою жизнь!», – билборды с такими надписями уже стоят в разных микрорайонах города.

Все в рамках общегородской кампании по борьбе против наркомании, которую инициировал городской голова Геннадий Кернес.

На каждом из социальных информационных бордов содержится номер телефона и электронный адрес. Именно на них можно анонимно сообщать о фактах выявления и распространения психотропного зелья, веществ и смесей. Также инкогнито можно информировать городские службы о так называемых закладках.
 
А началась серьезная кампания по борьбе с наркоманией в августt. Тогда мэр Харькова Геннадий Кернес вместе с психологами, полицейскими, службами и активистами обсудили четкий план действий для решения вопроса наркомании в мегаполисе.

Также по поручению городского головы в учебных заведениях уже с начала учебного года проводят тематические и внеклассные лекции для предупреждения этой беды.

Кроме того, общественность с коммунальщиками продолжают закрашивать фасады домов и стены подъездов с так называемыми электронными адресами, по которым распространяют психотропы.

Всех неравнодушных призывает присоединиться к этой кампании. Только так можно положить конец проблеме, от которой страдают тысячи семей, а люди становятся инвалидами.

Тэги:  борьба, наркотики, харьков, горячая линия
 
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