03.12.2019 08:21

Мемориальную доску хирургу Александру Мещанинову откроют на фасаде больницы, где он работал

Мемориальную доску хирургу, доктору медицинских наук, профессору, Праведнику народов мира Александру Мещанинову откроют 5 декабря на фасаде здания педиатрического отделения Детской клинической больницы №19.



// city.kharkov.ua

Ранее в этом здании находилась 9-я Холодногорская больница, где работал хирург.



Начало мероприятия - в 14:00. Место проведения - ул. Полтавский Шлях, 152.



Справка. Александр Иванович Мещанинов родился 16 августа 1879 года в городе Путивле Курской губернии. Отец умер через несколько дней после рождения сына, оставив семью практически без средств к существованию. Вдова отдала сына на попечение брата в Киев, который устроил племянника в гимназию. Александр с ранних лет увлекался чтением. Будущий хирург стремился быть как можно самостоятельнее. Гимназист давал частные уроки, готовил младших учеников к экзаменам. Часть небольшой суммы, которую зарабатывал, пересылал матери. Медицину освоил в Киевском университете.

В 1919 году выиграл конкурс на замещение должности главврача Холодногорской больницы и проработал в этой должности 35 лет. В 1926 году на базе 9-й больницы создали кафедру хирургии и гинекологии Харьковского института усовершенствования врачей (в настоящее время - Харьковская медицинская академия последипломного образования). Александр Мещанинов 30 лет руководил кафедрой, где было подготовлено много широко эрудированных, знающих врачей-специалистов.



В годы войны остался в оккупированном Харькове и продолжил возглавлять больницу, на базе которой создали военный госпиталь: хирург и его коллектив тайно лечили попадавших к ним советских бойцов. За годы оккупации Александр Мещанинов и его медперсонал смогли вылечить около 2 тыс. раненных бойцов. Также помогал пожилым, бедным жителям Холодногорского района, которым нужна была еда и одежда. Спасал молодых людей от отправки в Германию (ставил им диагнозы, с которыми не отправляли на работы). 11 июля 1945 года Александра Мещанинова наградили орденом Трудового Красного Знамени. Рискуя жизнью, спас от нацистов семью евреев. По их представлению, 11 июня 1996 года Институт Яд Вашем в Иерусалиме удостоил Александра Ивановича звания - Праведник народов мира.



К 1954 году Александр Мещанинов провел не меньше 15 тыс. операций. В течение многих лет был почетным председателем областного и городского общества хирургов, членом совета профессоров Харьковского медицинского института.



Умер 1 января 1965 года. Попрощаться со знаменитым хирургом пришли тысячи харьковчан. Именем профессора Мещанинова в Харькове названа одна из улиц и Городская клиническая больница скорой и неотложной помощи №4.



Гимназист Александр Мещанинов записал в своем дневнике: «Всю свою жизнь, силу и энергию я отдам вам, люди!» - и исполнил обещание.