03.09.2018 19:48

Харьковские бадминтонисты достойно выступили на этапе Кубка Европы (ВИДЕО)

В Харькове завершился престижный турнир.



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В харьковском этапе Кубка Еропы, как сообщает МГ Объектив, принимали участие 202 спортсмена из 36 стран мира.

Не рекорд, но с 2011-го года такое количество съехалось впервые.

На прошлый турнир организаторы собирали деньги за счет добровольных взносов. На этом — изменился состав национальной федерации. Она помогла: призовым фондом в 25 тысяч долларов, новым покрытием кортов и плодотворной работой со спонсорами.



Геннадий Махновский, президент федерации бадминтона Харьковской области:

«В этом году у меня не было крепатуры, потому что я корты не клеил во время соревнований. А в прошлом году я утром не мог встать, потому что лазали, корты клеили каждый раз, и утром встать было тяжело».



Харьковчанин Артем Почтарев — лидер национальной одиночной категории и участник Олимпийских игр в Бразилии. За девять лет на домашнем турнире дальше второго раунда не проходил. В этот раз остановился только в полуфинале, проиграв будущему победителю, чеху Яну Лауде. Вопреки пословице, первой ракетке Украины дома стены больше мешают, чем помогают.



До полуфинала дошла и женская пара, в которой играли харьковчанка Елена Прус и Юлия Казаринова из Николаева. В предпоследнем раунде они уступили первым по турнирному рейтингу бадминтонисткам из Швеции. Но перед этим, чтобы войти в призовую тройку, выдали потрясающий по накалу поединок против индийского дуэта. Когда физические силы были на исходе, помогли спортивные хитрости.



Елена Прус, бронзовый призер турнира:

«В третьей партии, когда мы сильно проигрывали, я заметила, что молодая индуска, одна из двух, чуть-чуть дрожит. Я на нее так грозно посмотрела, и после этого четыре очка она мне отдала».



Также на полуфинальной стадии зачехлила ракетки харьковская смешанная пара Елизавета Жаркая — Валерий Атращенков. Дуэт сложился давно, но на международных турнирах выступает нечасто. В четвертьфинале харьковчане попали на первый сеяный микст из Индии, и с честью прошли его за максимальное количество партий. Полуфинальные соперники из Польши смотрелись проще, но пройти их помешало моральное истощение.

Елизавета Жаркая, бронзовый призер турнира:

«Мы эмоционально выложились в игре против индусов, и не хватило нам этой эмоциональной устойчивости в полуфинале. — Батарейка не успела зарядиться? — Да, немножечко с настроем мы неправильно подошли к игре».



В женском одиночном разряде дальше всех по турнирной сетке продвинулась 17-летняя харьковчанка Валерия Рудакова. Она вошла в число 16 лучших.