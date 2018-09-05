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05.09.2018  14:48   

На выходных в Харькове - матч первенства Европы Украина - Греция (ВИДЕО)

В Первой столице схлестнутся национальные сборные.


//sportevents.kharkiv.ua

8 сентября 2018 года на стадионе "Динамо" (ул. Динамовская, 3) состоится матч чемпионата Европы по регбилиг между сборными Украины и Греции.

Начало матча в 17:00.

Источник:   Харьков спотивный
 Тэги:  чемпионат европы, харьков, регбилиг, украина, греция
 
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