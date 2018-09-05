На выходных в Харькове - матч первенства Европы Украина - Греция (ВИДЕО)

В Первой столице схлестнутся национальные сборные.
8 сентября 2018 года на стадионе "Динамо" (ул. Динамовская, 3) состоится матч чемпионата Европы по регбилиг между сборными Украины и Греции.
Начало матча в 17:00.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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