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13.12.2018  16:48   

На выходных в Харькове сразятся бойцы ММА, боксеры и тайцы

В Первой столице пройдет фестиваль боевых искусств.


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Фестиваль боевых искусств «Kharkiv Fight Night» пройдет 15 декабря в фитнес-центре «KING» на Салтовке.
 
В рамках спортивного мероприятия будет проведено 6 поединков по ММА, боксу и тайскому боксу. 
 
По словам организаторов, фестиваль боевых искусств направлен на ознакомление и популяризацию направлений боевых искусств.
 
Вход на мероприятие свободный, но в связи с ограниченным количеством мест зрителям необходимо зарегистрироваться.
 
Трансляция фестиваля будет проходить на YouTube-канале «Kharkov Sport City». 
 
Начало мероприятия – в 17:00.
 
Уже известны и пары спортсменов, которые сойдутся в поединках. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  боевые искусства, харьков, фестиваль
 
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