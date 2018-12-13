13.12.2018 16:48

На выходных в Харькове сразятся бойцы ММА, боксеры и тайцы

В Первой столице пройдет фестиваль боевых искусств.



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Фестиваль боевых искусств «Kharkiv Fight Night» пройдет 15 декабря в фитнес-центре «KING» на Салтовке.

В рамках спортивного мероприятия будет проведено 6 поединков по ММА, боксу и тайскому боксу.

По словам организаторов, фестиваль боевых искусств направлен на ознакомление и популяризацию направлений боевых искусств.

Вход на мероприятие свободный, но в связи с ограниченным количеством мест зрителям необходимо зарегистрироваться.

Трансляция фестиваля будет проходить на YouTube-канале «Kharkov Sport City».

Начало мероприятия – в 17:00.