Водное поло. Харьковчанки - вице-чемпионки Украины (ФОТО)

Первостоличная команда завоевала серебро на первенстве страны.
Команда, представляющая Первую столицу на Чемпионате страны среди юниорок 2003 г.р. завоевала серебряные медали.
Среди игроков - Бабак Екатерина (недавно ставшая вице-чемпионкой международного турнира в составе киевской команды), Прилуцкая Александра, Яловега Екатерину и другие.
Девочки выступали под руководством тренера Александры Мироненко.
Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.
В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года
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