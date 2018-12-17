Водное поло. Харьковчанки - вице-чемпионки Украины (ФОТО)

В этот день

Гороскоп на 17 декабря Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.

Прогноз погоды и магнитных бурь на 17 декабря В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.