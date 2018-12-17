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17.12.2018  13:18   

Водное поло. Харьковчанки - вице-чемпионки Украины (ФОТО)

Первостоличная команда завоевала серебро на первенстве страны.


Водное поло. Харьковчанки - вице-чемпионки Украины (ФОТО)

Команда, представляющая Первую столицу на Чемпионате  страны среди юниорок 2003 г.р. завоевала серебряные медали. 

Среди игроков -  Бабак Екатерина (недавно ставшая вице-чемпионкой международного турнира в составе киевской команды), Прилуцкая Александра, Яловега Екатерину и другие.

Девочки выступали под руководством тренера Александры Мироненко.

 

 

Тэги:  водное поло, вице-чемпионки, харьков
 
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