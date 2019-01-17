Главная Новости Спорт Теннис. Харьковчанка Свитолина подтвердила, что встречается с французским теннисистом Монфисом (ВИДЕО)
17.01.2019  14:49   

Теннис. Харьковчанка Свитолина подтвердила, что встречается с французским теннисистом Монфисом (ВИДЕО)

Об этом украинка заявила на пресс-конференции на Australian Open.


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Украинка не ожидала, что привлечет своим парнем столько внимания на Australian Open
 
«Поддержка Гаэля Монфиса? Я не ожидала, что меня спросят об этом прямо на корте, потому что я только закончила свой матч (смеется). Мы же здесь собрались ради тенниса, поэтому это было немного странно. Безусловно, что он поддерживает меня, а я поддерживаю его. И я, и он, каждый из нас понимает, через что проходит другой. Да, это здорово. Для вас это был сюрприз? Что ж, да, мы встречаемся».
 
Напомним, что во время матча второго круга «мэйджора» Монфис находился в боксе Свитолиной, что спровоцировало слухи об их отношениях.
 
Отметим, что украинская теннисистка вышла в третий тур Открытого чемпионата Австралии.
 
Тэги:  теннис, свитолина-монфис, харьков
 
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