Хоккей. Харьковские динамовцы минимально проиграли чемпионам и получили удовольствие (ВИДЕО)

Нападающий МХК “Динамо” Никита Олейник, выводивший команду на игру с “Донбассом” в качестве капитана, прокомментировал исход матча.
“За счет трудолюбия и более менее организованной игры получилось хорошо выступить. Мы вышли получить удовольствие и мы его, можно сказать, получили.
Так получилось , что выводил команду на лед в качестве капитана, честно, вообще не волновался и остались только положительные эмоции.
Тренер уже объявил задачи на время международной паузы. Будут пару дней нагрузочных. Задача подойти в хорошей форме в плей-офф“, – рассказал Олейник.
Наставник ХК “Донбасс” Сергей Витер дал высокую оценку игре МХК “Динамо”, в котором его подопечные добыли минимальную победу.
“Харьков здорово сыграл, на высоких скоростях. Нам где-то скорости не хватало. Мы о причинах этого знаем. Ничего, есть перерыв, чтобы подготовиться. Главное выиграли игру, идем дальше. Есть задачи и мы будем стараться их решить“, – рассказал Сергей Владимирович.
В следующем туре МХК “Динамо” отправится в гости к столичным “Ледяным Волкам”.