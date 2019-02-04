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04.02.2019  13:19   

Хоккей. Харьковские динамовцы минимально проиграли чемпионам и получили удовольствие (ВИДЕО)

Высоко оценил уровень игры первостоличников и наставник соперников

Состоялся поединок 35-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-матч, в котором встречались МХК “Динамо” и ХК “Донбасс”.
 
Достойно проведя баталию, харьковчане, все-таки, не смогли "дожать" гостей, уступив 2:3.  
 
МХК “Динамо” – ХК “Донбасс” 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
 
Шайбы: 0:1 Пуголовкин (Захаров, Никифоров), 6:53, 1:1 Поддубный (Новиков), 12:56, 2:1 Олейник (Геворкян, Фирсов – больш.), 18:34, 2:2 Фроленко (Захаров, Никифоров), 30:10, 2:3 Лялька (Сильницкий – больш.), 39:38,
 
МХК Динамо: Мамедов (Гурко); Фирсов – Лисин, Бабчук – Поддубный, Забулонов – Наливайко, Шматько – Друбецкой; Геворкян – Новиков – Олейник (К), Колядинский – Максименко (А) – Кобиков (А), Халин – Сиротенко – Пойманов, Гайдамака – Праведный.
 
Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий – Романенко, Фроленко – Мартынюк, Жовнир – Григорьев, Воронин – Александров; Лялька (А) – Мазур – Коренчук (А), Пуголовкин – Захаров (К) – Никифоров, Манукян – Смирнов – Разумов, Мостовой – Карпенко – Денискин.
 
Нападающий МХК “Динамо” Никита Олейник, выводивший команду на игру с “Донбассом” в качестве капитана, прокомментировал исход матча.
 
“За счет трудолюбия и более менее организованной игры получилось хорошо выступить. Мы вышли получить удовольствие и мы его, можно сказать, получили.
 
Так получилось , что выводил команду на лед в качестве капитана, честно, вообще не волновался и остались только положительные эмоции. 
 
Тренер уже объявил задачи на время международной паузы. Будут пару дней нагрузочных. Задача подойти в хорошей форме в плей-офф“, – рассказал Олейник.
 
Наставник ХК “Донбасс” Сергей Витер дал высокую оценку игре МХК “Динамо”, в котором его подопечные добыли минимальную победу.
 
“Харьков здорово сыграл, на высоких скоростях. Нам где-то скорости не хватало. Мы о причинах этого знаем. Ничего, есть перерыв, чтобы подготовиться. Главное выиграли игру, идем дальше. Есть задачи и мы будем стараться их решить“, – рассказал Сергей Владимирович.
 
В следующем туре МХК “Динамо” отправится в гости к столичным “Ледяным Волкам”.
 
Источник:   Сайт МХК Динамо
 Тэги:  хоккей, динамо, харьков
 
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