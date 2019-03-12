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12.03.2019  15:19   

Харьковский поулумарафон: до конца регистрации участников - 10 дней

12 дней осталось до одного из традиционных массовых спортивных мероприятий Первой столицы.


//dozor.kharkov.ua
В Харькове 24 марта 2019 года, состоится очередной Харьковский полумарафон.
 
Регистрация на него пока продолжается. 
 
Зарегистрированные участники забега пробегут дистанцию ​​21,097 км и 5 км. 
 
Это даст им возможность оценить свою физическую подготовку для участия в будущем «Харьковском международном марафоне».
 
На сегодняшний день для участия в полумарафоне зарегистрировалось такое количество людей:
 
 на дистанцию ​​21,097 км зарегистрировалось 536 участника
 на дистанцию ​​5 км - 112 участника.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  полумарафон, регистрация, харьков
 
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