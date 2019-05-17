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17.05.2019  10:31   

Харьковчан приглашают на фестиваль райдер-культур

Фестиваль райдер-культур «Комплит» пройдет 19 мая на пл. Свободы.


// РЕДПОСТ

Мероприятие состоится в рамках «Велодня-2019». 

В программе  - соревнования по bmx, skate, rollerblading и scootering, в которых могут  принять участие как профессионалы, так и любители.

Вход - свободный. Время проведения - с 10:00 до 20:00

Напомним, что фестиваль райдер-культур «Комплит» проводится в рамках проекта развития уличных культур «Street Culture».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фестиваль, харьков
 
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