Харьковчан приглашают на фестиваль райдер-культур

Фестиваль райдер-культур «Комплит» пройдет 19 мая на пл. Свободы.
Мероприятие состоится в рамках «Велодня-2019».
В программе - соревнования по bmx, skate, rollerblading и scootering, в которых могут принять участие как профессионалы, так и любители.
Вход - свободный. Время проведения - с 10:00 до 20:00
Напомним, что фестиваль райдер-культур «Комплит» проводится в рамках проекта развития уличных культур «Street Culture».
Успех ждет там, где нужны напористость и безапелляционность, а вот с точки зрения дипломатии день абсолютно провальный. Главное – будьте искренни с любимыми.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
«Хочешь изменить мир? Начни с себя» – такой смысл несет в себе День Весак.
влажн.:
давл.:
ветер: