17.05.2019 10:31

Харьковчан приглашают на фестиваль райдер-культур

Фестиваль райдер-культур «Комплит» пройдет 19 мая на пл. Свободы.



// РЕДПОСТ

Мероприятие состоится в рамках «Велодня-2019».

В программе - соревнования по bmx, skate, rollerblading и scootering, в которых могут принять участие как профессионалы, так и любители.

Вход - свободный. Время проведения - с 10:00 до 20:00

Напомним, что фестиваль райдер-культур «Комплит» проводится в рамках проекта развития уличных культур «Street Culture».