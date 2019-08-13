Юная харьковчанка стала чемпионкой Европы по шашкам

Харьковчанка Екатерина Мусиенко завоевала золотую медаль чемпионата Европы по шашкам-100 среди юношей и девушек, который прошел в Варшаве (Польша).
В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 15 стран. Шашисты состязались в пяти возрастных категориях в трех видах программ - классической («классика»), быстрой («рапид») и молниеносной («блиц»).
Как сообщил на своей странице в «Фейсбуке» Центр детского и юношеского творчества «Исток», воспитанница центра Екатерина Мусиенко стала двукратной чемпионкой Европы. Харьковчанка входила в состав национальной сборной, которая в классической игре заняла 3-е место.
Отметим, Екатерина Мусиенко стала чемпионкой Европы по шашкам-100 среди девушек до 10 лет, завоевав золотую медаль в молниеносной программе.
Напомним, в сентябре 2018 года девятилетняя Екатерина Мусиенко стала чемпионкой мира.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
влажн.:
давл.:
ветер: