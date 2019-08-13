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13.08.2019  18:25   

Юная харьковчанка стала чемпионкой Европы по шашкам

Харьковчанка Екатерина Мусиенко завоевала золотую медаль чемпионата Европы по шашкам-100 среди юношей и девушек, который прошел в Варшаве (Польша).


// city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 15 стран. Шашисты состязались в пяти возрастных категориях в трех видах программ - классической («классика»), быстрой («рапид») и молниеносной («блиц»).

Как сообщил на своей странице в «Фейсбуке» Центр детского и юношеского творчества «Исток», воспитанница центра Екатерина Мусиенко стала двукратной чемпионкой Европы. Харьковчанка входила в состав национальной сборной, которая в классической игре заняла 3-е место.

Отметим, Екатерина Мусиенко стала чемпионкой Европы по шашкам-100 среди девушек до 10 лет, завоевав золотую медаль в молниеносной программе.

Напомним, в сентябре 2018 года девятилетняя Екатерина Мусиенко стала чемпионкой мира.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  шашки, чемпионат европы, харьков
 
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