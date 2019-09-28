28.09.2019 10:25

В парке Горького стартовал Октоберфест (ФОТО)

27 сентября в парке Горького начался фестиваль традиционной баварской культуры «Октоберфест».



Фото: Василий Голосный

На три дня, с 27 по 29 сентября, Средневековая площадь превратилась в территорию Октоберфеста. Здесь представлены тралиционные напитки этого праздника, баварские сосиски и крендели брецели.



На площади установили большие шатры, в которых гости праздника могут отведать немецкие угощения за удобными столами. В центре площади разместился помост для конкурсов, тостов, застольных песен.



Гости праздника могут поучаствовать в гонках поросят, выбрать Короля Октоберфеста, Фрау Бруст, поучиться баварским танцам, песням, тостам.



На Главной сцене выступают вокальные, танцевальные коллективы, проходят развлекательные программы с традиционными конкурсами, концерты групп «Фуёр», «Л’юїс Керол», «Якось так».



Подробнее о программе и особенностях празднования Октоберфеста в парке Горького.