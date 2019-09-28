В парке Горького стартовал Октоберфест (ФОТО)

27 сентября в парке Горького начался фестиваль традиционной баварской культуры «Октоберфест».
На три дня, с 27 по 29 сентября, Средневековая площадь превратилась в территорию Октоберфеста. Здесь представлены тралиционные напитки этого праздника, баварские сосиски и крендели брецели.
На площади установили большие шатры, в которых гости праздника могут отведать немецкие угощения за удобными столами. В центре площади разместился помост для конкурсов, тостов, застольных песен.
Гости праздника могут поучаствовать в гонках поросят, выбрать Короля Октоберфеста, Фрау Бруст, поучиться баварским танцам, песням, тостам.
На Главной сцене выступают вокальные, танцевальные коллективы, проходят развлекательные программы с традиционными конкурсами, концерты групп «Фуёр», «Л’юїс Керол», «Якось так».
Подробнее о программе и особенностях празднования Октоберфеста в парке Горького.
Сегодня захотеть что-то сделать – это уже полдела. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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