Гигантская клумба на Университетской горке в Харькове

В Харькове появилась еще одна достопримечательность, возле которой можно сделать красивое селфи - гигантская клумба на Университетской горке.
Подробнее о клумбе и зеркальных боксах, появившихся на набережной и возле парка Горького, в статье.
Запомните идеи, которые сегодня придут вам в голову, – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
В Харькове переменная облачность, к вечеру местами может пройти небольшой дождь.
Cегодня англичане отмечают фестивалем события известной эротическо-социальной легенды.
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