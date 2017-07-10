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10.07.2017  22:52   

Гигантская клумба на Университетской горке в Харькове

В Харькове появилась еще одна достопримечательность, возле которой можно сделать красивое селфи - гигантская клумба на Университетской горке.


Фото: Василий Голосный

Подробнее о клумбе и зеркальных боксах, появившихся на набережной и возле парка Горького, в статье.

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Тэги:  клумба, зеркала, харьков, цветы, селфи
 
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