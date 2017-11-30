30.11.2017 10:30 Евгения Кутнова, Василий Голосный

Единый электронный билет. Как работает система

С введением единого электронного билета на первоочередном этапе для льготников ничего не меняется. Они, как пользовались карточками в метро или удостоверениями - так и будет дальше. Где и когда нужно будет получить новые карточки - в мэрии обещают сообщить дополнительно.



Фото: Василий Голосный

С декабря Харьков переходит на единый электронный билет. Это значит, что оплачивать проезд в трамваях и троллейбусах надо будет пластиковой карточкой. Купить ее можно на остановках общественного транспорта, где устанавливают специальные терминалы.

Стоит карта тридцать гривен, на ней уже есть одна бесплатная поездка. В этих же терминалах можно приобрести и разовый бумажный билет.

Как сообщил Евгений Водовозов, заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города, на начальном этапе работы системы разовые билеты можно будет приобрести как в терминале на остановках, так и у кондуктора в салоне электротранспорта.

Карты при входе в транспорт надо приложить к валидатору. Таким образом поездка будет считаться оплаченной. Валидаторы для удобства пассажиров установили на всех входах в трамваях и троллейбусах. Валидатор для погашения одноразового билета в салоне электротранспорта один и находится возле кабины водителя.

Проверять оплату будут контролеры. Они будут иметь мобильные валидаторы, которые считывают информацию с карточки пассажира. Также у этих же контролеров-кондукторов можно будет приобрести разовый бумажный билет.

Для льготников пока ничего не меняется , объясняют в профильном департаменте мэрии.

Евгений Водовозов, заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города:

У льготников ничего не изменилось, они как ездили, так и будут ездить. Те, у есть карточка для льготного проезда в метрополитене - они ей смогут пользоваться и в метрополитене, и в наземном транспорте. Те, у кого карточек в наземном транспорте не было и у них не было права на льготный проезд в метрополитене - пользуются своими удостоверениями. Время и места, где они могут получить свои новые карты для льготного проезда, мы сообщим отдельно.

Такая же система перехода на новые карты касается и студентов.

С нового года единый электронный билет заработает и в метро.