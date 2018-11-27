В Харьков пришли снегопады (ФОТО)

За последние 12 часов в Харькове образовался снежный покров толщиной 4 см.
Как ранее сообщалось, снегоуборочная техника готова к непогоде и приступила к работе.
Больше слушайте, нежели говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
Ночью и утром местами туман. На протяжении всего дня ожидается снег, мокрый снег, который к вечеру ослабнет. На дорогах гололедица.
После Филиппова дня начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
влажн.:
давл.:
ветер: