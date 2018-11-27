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27.11.2018  13:45   

В Харьков пришли снегопады (ФОТО)

За последние 12 часов в Харькове образовался снежный покров толщиной 4 см.


Фото: Василий Голосный

Как ранее сообщалось, снегоуборочная техника готова к непогоде и приступила к работе.

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Тэги:  снег, спецтехника, харьков, уборка, жкх
 
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