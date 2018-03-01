Главная Фото Общество Сильный снегопад в Харькове
01.03.2018  14:50   

Сильный снегопад в Харькове

В ночь на 1 марта на Харьков обрушился сильный снегопад.


Фото: Василий Голосный

Снег на улицах города расчищают в круглосуточном режиме. 220 единиц техники было задействовано в уборке снега за минувшие сутки.

Фотогалерея

Тэги:  снег, харьков, уборка, метель
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.02 ЖКХ На улицах Харькова продолжают убирать снег 14.02 Дороги и транспорт Коммунальщики приводят в порядок улицы города 02.02 ЖКХ Коммунальщики продолжают убирать снег на улицах Харькова
 
 

Видео

Коммунальщики Харькова не прекращая убирают снег
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 