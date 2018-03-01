Сильный снегопад в Харькове

В ночь на 1 марта на Харьков обрушился сильный снегопад.
Снег на улицах города расчищают в круглосуточном режиме. 220 единиц техники было задействовано в уборке снега за минувшие сутки.
Внимания требуют любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты. День совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
С самого утра будет идти сильный снег. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
влажн.:
давл.:
ветер: