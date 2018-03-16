Как сносили самострой на Пушкинской в Харькове

На улице Пушкинской сегодня была демонтирована незаконная пристройка одного из кафе. Владелец хотел расширить свое заведение, использовав тротуар.
Подробнее о сносе самостроя на Пушкинской в Харькове
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение.
День будет облачным. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
влажн.:
давл.:
ветер: