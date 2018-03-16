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16.03.2018  16:25   

Как сносили самострой на Пушкинской в Харькове

На улице Пушкинской сегодня была демонтирована незаконная пристройка одного из кафе. Владелец хотел расширить свое заведение, использовав тротуар.


Фото: Василий Голосный

Подробнее о сносе самостроя на Пушкинской в Харькове

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Тэги:  незаконная постройка, харьков, демонтаж, самострой, снос, пушкинская
 
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