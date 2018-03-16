16.03.2018 16:25

Как сносили самострой на Пушкинской в Харькове

На улице Пушкинской сегодня была демонтирована незаконная пристройка одного из кафе. Владелец хотел расширить свое заведение, использовав тротуар.



Фото: Василий Голосный

Подробнее о сносе самостроя на Пушкинской в Харькове