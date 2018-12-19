На площади Конституции появилась новогодняя фотозона

На площади Конституции в Харькове появилось множество светящихся оленей, деревья из гирлянд и куб с Дедом Морозом и белыми медведями.
Начиная с сегодняшнего дня и на протяжении всех новогодних праздников гости и жители Харькова смогут сделать селфи и просто прогуляться в новой новогодней фотозоне, которая называется «Подарок от Деда Мороза».
Напомним, ранее в горсовете сообщали, что к новогодним праздникам в городе появятся более 20 объектов, которые будут подсвечиваться разными цветами, а некоторые даже будут иметь музыкальное сопровождение. Большая их часть будет расположена в центральной части города.
Гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для кропотливой работы. Возможны обострения мелких бытовых конфликтов, поэтому лучше запастись спокойствием.
В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода. На территории Харькова и области действует предупреждение о сильном ветре.
День украинской Адвокатуры, суд в Харькове фашистов, попытка импичмента президента США Билла Клинтона, выход в прокат фильма «Титаник» и другие события, которыми запомнился этот день в истории
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