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19.12.2018  23:20   

На площади Конституции появилась новогодняя фотозона

На площади Конституции в Харькове появилось множество светящихся оленей, деревья из гирлянд и куб с Дедом Морозом и белыми медведями.


Фото: Василий Голосный

Начиная с сегодняшнего дня и на протяжении всех новогодних праздников гости и жители Харькова смогут сделать селфи и просто прогуляться в новой новогодней фотозоне, которая называется «Подарок от Деда Мороза».

Напомним, ранее в горсовете сообщали, что к новогодним праздникам в городе появятся более 20 объектов, которые будут подсвечиваться разными цветами, а некоторые даже будут иметь музыкальное сопровождение. Большая их часть будет расположена в центральной части города.
 

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Тэги:  фотозона, площадь конституции, харьков, новый год, подарок от деда мороза
 
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