19.12.2018 23:20

На площади Конституции появилась новогодняя фотозона

На площади Конституции в Харькове появилось множество светящихся оленей, деревья из гирлянд и куб с Дедом Морозом и белыми медведями.



Фото: Василий Голосный

Начиная с сегодняшнего дня и на протяжении всех новогодних праздников гости и жители Харькова смогут сделать селфи и просто прогуляться в новой новогодней фотозоне, которая называется «Подарок от Деда Мороза».



Напомним, ранее в горсовете сообщали, что к новогодним праздникам в городе появятся более 20 объектов, которые будут подсвечиваться разными цветами, а некоторые даже будут иметь музыкальное сопровождение. Большая их часть будет расположена в центральной части города.

