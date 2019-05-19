Как прошел Велодень-2019 в Харькове (ФОТО)

19 мая в Харькове состоялся Велодень-2019, в котором участвовало более 10 тысяч человек.
Перед общим заездом на площади Свободы прошел традиционный флешмоб. Велосипедисты воплотили в жизнь предложение с прошлогоднего конкурса идей - изобразить «тремпель», то есть плечики, а также «тю», «ля», «шо» - аутентичные харьковские слова. Сам же праздник прошел под слоганом: «Ну шо, покатаем?».
Подробнее о празднике Велодень-2019
Сегодня как никогда востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. С романтикой поаккуратнее: легкое увлечение может перерасти в глубокое чувство.
Первый день недели будет ясным. Без осадков.
Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа.
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