19.05.2019 23:58

Как прошел Велодень-2019 в Харькове (ФОТО)

19 мая в Харькове состоялся Велодень-2019, в котором участвовало более 10 тысяч человек.



Фото: Василий Голосный

Перед общим заездом на площади Свободы прошел традиционный флешмоб. Велосипедисты воплотили в жизнь предложение с прошлогоднего конкурса идей - изобразить «тремпель», то есть плечики, а также «тю», «ля», «шо» - аутентичные харьковские слова. Сам же праздник прошел под слоганом: «Ну шо, покатаем?».

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