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16.06.2017  17:31   

Харьковские вузы проведут День здоровья в парке Горького

Организаторы приглашают жителей города и области 17 июня весело, а главное с пользой провести день.


//lifekharkov.com

О том, как быть здоровыми, расскажут студенты из Харьковского национального медицинского университета, Харьковской медицинской академии последипломного образования МЗ Украины, Национального фармацевтического университета, Харьковской государственной академии физической культуры, Харьковского государственного университета питания и торговли, Харьковского национального университета искусств им. Котляревского и Луганского национального аграрного университета в Харькове.  

По словам председателя Совета молодых ученых при Харьковской облгосадминистрации Натальи Куфтериной, мероприятие в таком формате проводится впервые, но в дальнейшем День здоровья будет собирать еще больше вузов Харьковской области.

«Наша цель – интересно и познавательно провести интерактивные мастер-классы по популяризации здорового образа жизни, чтобы подрастающее поколение было здоровым, а при необходимости не боялось обращаться к врачам, - говорит Наталья Кухтерина. - Университеты подали интересные предложения по интерактивам».

По ее словам, студенты из Харьковского национального медицинского университета представят познавательную фотозону. Гости Дня здоровья смогут поучаствовать в викторинах и конкурсах, а также пройти медобследование: сделать кардиограмму, показаться офтальмологу, лору и т.д. В интерактивных мероприятиях могут участвовать и дети. Например, инфекционисты им покажут противочумный костюм, а генетики предложат составить родословную.

Доцент кафедры терапевтической стоматологии Харьковского национального медуниверситета Эдуард Доля анонсировал мероприятия, в рамках которых сотрудники кафедры подберут детям зубные пасты, расскажут, как правильно ухаживать за зубами. Председатель студенческого научного общества Харьковской государственной академии физкультуры Наталья Середа рассказала, как будут привлекать детей к массовому спорту и здоровому образу жизни.

«В рамках мероприятия будет проведен танцевальный флешмоб, как альтернатива утренней зарядки. Дети должны понять, что можно активно и весело проводить зарядку и для этого не нужно много средств. Также будут проведены эстафеты с элементами футбола, баскетбола и волейбола. Школьникам расскажут, как следить за осанкой и какие упражнения выполнять, чтобы избежать сколиоза», - сообщила Наталья Среда.  

Также организаторы рассказали, что «пищевики» представят образцы своих разработок и технологий. В частности, посетителям Дня здоровья дадут попробовать продукты здорового питания, среди которых мороженное из свежих ягод. В свою очередь, студенты университета искусств проведут мастер-класс по танцам и покажут что такое денс-терапия.

Напомним, 18 июня в парке Горького пройдет фестиваль красок Холи.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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