08.06.2018 14:31

Летние выходные в парке Горького: программа

В выходные на главной сцене парка продолжается смотр-конкурс любителей народного искусства «Слобожанские перезвоны-2018». Как обычно, гостей парка ждут мастер-классы, конкурсы, танцевальные программы.



// ХОГА

9 июня суббота Фестиваль «Слобожанські передзвони»

Главная сцена

11.00 – 12.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами

12.00 – 13.00 Выступление Краснокутского района

13.00 – 14.00 Выступление Валковского района

14.00 – 15.00 Выступление г. Люботина

15.00 – 16.00 Выступление Первомайского района

16.00 – 17.30 Выступление г. Первомайского

17.30 – 19.00 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Выступление музыкальной группы «Take 5»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Развлекательный центр

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Французский парк

17.00 – 18.00 Отчетный концерт вокалистов школы «Lampamusic»

18.30 – 19.30 Мим-анимация

19.00 – 20.00 Вокльная программа

Дикий Запад

18.00 – 21.00 Salsa open air

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

18.00 – 19.00 Мастер-класс для настоящих индейцев в вигваме

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

10 июня воскресенье

Главная сцена

11.00 – 12.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами

12.00 – 13.00 Выступление Золочевского района

13.00 – 14.00 Выступление Изюмского района

14.00 – 15.00 Выступление г. Изюм

15.00 – 16.00 Выступление Красноградского района

16.00 – 17.30 Выступление Кегичевского района

17.30 – 19.00 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Выступление музыкальной группы «24К»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Развлекательный центр

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Французский парк

17.00 – 18.00 Соло на кларнете

18.00 – 19.00 Мим-анимация

19.00 – 20.30 Соло на аккордеоне

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

18.00 – 19.00 Мастер-класс для настоящих индейцев в вигваме

Ретро парк

15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

Напомним, что в парке продолжаются романтические киносеансы под открытым небом.