Летние выходные в парке Горького: программа

В выходные на главной сцене парка продолжается смотр-конкурс любителей народного искусства «Слобожанские перезвоны-2018». Как обычно, гостей парка ждут мастер-классы, конкурсы, танцевальные программы.
9 июня суббота Фестиваль «Слобожанські передзвони»
Главная сцена
11.00 – 12.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами
12.00 – 13.00 Выступление Краснокутского района
13.00 – 14.00 Выступление Валковского района
14.00 – 15.00 Выступление г. Люботина
15.00 – 16.00 Выступление Первомайского района
16.00 – 17.30 Выступление г. Первомайского
17.30 – 19.00 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Выступление музыкальной группы «Take 5»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Развлекательный центр
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Французский парк
17.00 – 18.00 Отчетный концерт вокалистов школы «Lampamusic»
18.30 – 19.30 Мим-анимация
19.00 – 20.00 Вокльная программа
Дикий Запад
18.00 – 21.00 Salsa open air
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
18.00 – 19.00 Мастер-класс для настоящих индейцев в вигваме
Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
10 июня воскресенье
Главная сцена
11.00 – 12.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами
12.00 – 13.00 Выступление Золочевского района
13.00 – 14.00 Выступление Изюмского района
14.00 – 15.00 Выступление г. Изюм
15.00 – 16.00 Выступление Красноградского района
16.00 – 17.30 Выступление Кегичевского района
17.30 – 19.00 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Выступление музыкальной группы «24К»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Развлекательный центр
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Французский парк
17.00 – 18.00 Соло на кларнете
18.00 – 19.00 Мим-анимация
19.00 – 20.30 Соло на аккордеоне
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
18.00 – 19.00 Мастер-класс для настоящих индейцев в вигваме
Ретро парк
15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
Напомним, что в парке продолжаются романтические киносеансы под открытым небом.
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