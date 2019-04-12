Выходные в парке Горького: программа

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 12 апреля День идеально подходит для творчества и любых самостоятельных проектов. Правда, из-за тяги к уединению могут возникать спонтанные обиды из-за якобы ущемления прав и свобод.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 12 апреля Пятницу обещают дождливой, но все еще теплой. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.