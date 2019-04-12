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12.04.2019  14:31   

Выходные в парке Горького: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут детские программы в Развлекательном центре, развлекательные и танцевальные программы на локациях парка.


//centralpark.kh.ua

13 апреля, суббота
Главная сцена
12.00 – 12.30 Детская развлекательная программа «Дружба – это волшебство»
13.00 – 14.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
15.00 – 16.00 Кукольный спектакль «Кот-воевода»
16.30 – 17.30 Спектакль «Кошкин хаус» детского театра «Пингвин»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Счастливое число»
19.00 – 20.00 «Круте таке шоу «Якось так»
20.00 – 21.00 Танцевальная программа
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 «Монстрическое диско»
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

14 апреля, воскресенье
Главная сцена
12.00 – 12.30 Танцевальная программа «Черная метка»
13.00 – 14.30 Развлекательная шоу-программа «Игрушки» творческой студии «Pingwin»
15.00 – 15.30 Детская анимация «Приключения в Нетландии»
16.00 – 18.00 Концерт продюсерского центра «Sunflower»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «ZigZag»
19.00 – 20.00 Концерт группы «Л’юїс Керол»
20.00 – 21.00 Танцевальная программа
Развлекательный центр
13.00 – 13.30 Веселая разминка
14.00 – 17.00 Школа рукоделия
17.00 – 17.30 Мини-диско «В гостях у сказки»
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

Напомним, из-за проведения Харьковского марафона в воскресенье, 14 апреля, будет перекрыто движение транспорта по центральным улицам города.

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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