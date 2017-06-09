09.06.2017 12:45

В Харькове проходят переговоры Президента Украины и Президента Литовской Республики

Начался визит Президента Украины Петра Порошенко и Президента Литовской Республики Дали Грибаускайте.



// ХОГА

Во время встречи Петр Порошенко и Даля Грибаускайте планируют обсудить подготовку к Саммиту «Украина - ЕС».

Среди тем, которые будут подняты во время переговоров, - дальнейшее сотрудничество с НАТО в контексте недавнего Саммита Альянса, проблематика двусторонних отношений, а также усиление взаимодействия для противодействия российской агрессии.

Главы двух государств также встретятся с представителями СМИ и с украинскими военнослужащими АТО, которые проходили реабилитацию в Литве.

Вечером 9 июня Президент Литовской Республики примет участие в мероприятиях по случаю Дней Литвы в харьковском Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького.

По информации Посольства Литовской Республики в Украине, Дни Литвы в нашей области будут проходить с 9 до 11 июня. В эти дни в Харькове пройдет литовская ярмарка, где будут представлены литовские национальные ремесла, национальные блюда, возможности туризма и обучения в Литве, с концертами выступят литовские и украинские артисты.

Официальное открытие литовской ярмарки с участием Дали Грибаускайте и главы ХОГА Юлии Светличной состоится в ЦПКиО им. Горького 9 июня в 17:00.