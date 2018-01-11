11.01.2018 13:00

Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в захвате заложников на почте в Харькове

Суд расмотрел апелляционную жалоба адвоката Владимира Безуха на меру пресечения, избранную Киевским райсудом Харькова.



// SQ

Апелляционный суд Харьковской области оставил под стражей Владимира Безуха, подозреваемого в захвате заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове в конце декабря.

Защита требовала для Безуха смягчения меры пресечения, заявляя, что возможность влиять на свидетелей или совершить другое преступление не доказана.

Во время заседания допросили мать Безуха. Она заявила, что ее сын употреблял наркотики за сильных головных болей, и сама она также тяжело больна.