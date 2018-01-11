Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в захвате заложников на почте в Харькове

Суд расмотрел апелляционную жалоба адвоката Владимира Безуха на меру пресечения, избранную Киевским райсудом Харькова.
Напомним, 30 декабря около 14.40 поступило сообщение, что на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный в маске захватил отделение «Укрпочты». Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. В заложниках у мужчины находилось 9 человек, в том числе двое детей. Операция по освобождению заложников продолжалась до восьми часов вечера, злоумышленник был задержан. 31 декабря Киевский районный суд. Харькова избрал В.Безуху меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.
Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам – сегодня они могут оказаться полезными. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ежегодно в этот день отмечается Международный день спасибо.
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