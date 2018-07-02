02.07.2018 13:17

Адвокат Геннадия Кернеса: Сторона обвинения организованно решила сорвать сегодняшнее судебное заседание

Защита Кернеса расценивает срыв сегодняшнего заседания как затягивание и саботирование судебного процесса.



// Городской Дозор

Об этом сообщил адвокат Геннадия Кернеса Александр Русин.

Александр Русин напомнил, что на предыдущем заседании прокурор Александр Ганилов заявил об отводе судьи. И сегодняшней неявкой на процесс сторона обвинения показала свою позицию, что она не доверяет этому составу суда.

«Однако прокурор подал ходатайство, в котором просит перенести это судебное заседание на 17 июля. Тем самым он показывает, что он доверяет суду. Соответственно, все, что он говорил на прошлом судебном заседании является ничем иным как фарсом и умышленным затягиванием судебного процесса» – заявил Александр Русин.

Адвокат отметил: «В своем заявлении о переносе судебного заседания прокурор заявляет просто о своей невозможности принять участие, а также отмечает, что он не может обеспечить участие других прокуроров. А на минуточку, общее количество прокуроров, которые должны участвовать в этом производстве, 19 человек. И он (прокурор – прим. ред.) отмечает, что эти 19 человек, 18 без него, не могут принять участие в связи с занятостью в других процессах. Причем к ходатайству не приложено никаких доказательств, что эти прокуроры действительно заняты в других процессах. Это заявление его о переносе не что иное, как голословное заявление, не подтвержденное ничем. И мы считаем, что это сознательное затягивание процесса».



По словам Русина, от двоих потерпевших ни одного заявления не было. Они просто не явились на заседание.



«Я позволю себе подумать, что они знали о том, что прокуроры не появятся на судебном заседании, и они решили не явиться также – сказал Русин. – Что касается защиты пострадавших, Татьяна Зелькина написала, что она не может явиться на заседание по уважительным причинам. Каковы эти уважительные причины, она не уточнила вообще. Ходатайство подано сегодня по электронной почте. Ее коллега, адвокат Музычук, оказалось, с сегодняшнего дня в отпуске. Хотя еще на прошлом судебном заседании он просил перерыв для того, чтобы он мог подготовиться должным образом к делу. А оказалось, что с сегодняшнего дня он в отпуске ровно на семь дней. Очень странный отпуск, не понятно, кто его отправил и как».

«Все эти обстоятельства свидетельствуют, что сторона обвинения с участием как прокуроров, так потерпевших и их защитников, организованно решила сорвать сегодняшнее заседание», – заявил адвокат Русин.



Напомним, заседание суда, назначенное на 2 июля, не состоялось, так как не явились прокуроры, подсудимые и их защита.